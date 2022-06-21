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تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة طالبة المنصورة

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الثلاثاء، 21-06-2022 09:08 ص
نشرت وسائل إعلام التقرير الطبي الخاص بفحص وتشريح الطالبة نيرة  ضحية القتل على يد زميلها أمام جامعة المنصورة.
وتبين من تقرير الصفة التشريحية سبب الوفاة اصابتها الطعنية بالصدر والناتج عنها تهتك بالرئة اليسرى مما أدي الى هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية.
فيما شهدت بوابة جامعة المنصورة ظهر أمس الاثنين، مشهد بشع حين سقطت فتاة تدعى ن أ جثة هامدة أمام بوابة الجامعة وبجوارها شاب يدعى م ع وبيده سكين مدمم، وعلى الفور تجمع الطلاب على المتهم وقاموا بالإمساك به والتحفظ عليه ثم تسليمه إلي الشرطة.

بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، أفاد بمصرع طالبة على يد طالب أمام بوابة جامعة المنصورة، وعلى الفور وجه اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وشرحت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية في المنصورة، أن المجني عليها تدعى ن أ طالبة بالفرقة الثالثة كلية الآداب جامعة المنصورة، والمتهم يدعى م ع طالب بذات الفرقة بالجامعة، وتباشر الأجهزة التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.

فيما أوضح شهود عيان في واقعة قتل شاب لزميلته أمام بوابة جامعة المنصورة أن الاثنين زملاء في كلية الآداب جامعة المنصورة وطالما أظهر لها حبه وقام بمعاكستها إلا أن الفتاة رفضت الزواج منه.

وأضاف شهود العيان على الحادث، قيام المتهم مع بضرب المجني عليها ن أ حتى سقطت في الأرض وأرتمطت رأسها بالرصيف فقام بالإجهاز عليها مستخدما سكين وذبحها أمام الجميع حتى أمسك به فرد أمن الجامعة والطلاب وتحفظوا عليه.

وتابع شهود العيان، أنها ليست المرة الأولى للمتهم بمطاردة الفتاة، حيث قام بمعاكستها ومطاردتها مرات عديدة من قبل إلا أنها نهرته ورفضته حتى إرتكب جريمته وحاول تشويه وجهه بعد الجريمة.
 

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