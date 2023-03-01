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تفتح غرفة نومها لشقيقتها الصغرى وعشيقها حتى حملت ابنة الـ 16 عامًا

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الأربعاء، 01-03-2023 09:20 ص

 

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة، المتهم بالاعتداء على فتاة عمرها ١٦ عاما إلى محكمة الجنايات، واستمعت جهات التحقيق لأقوال الضحية .

 

نص أقوال الضحية

ما تفصيلات واقعة التعدي عليكِ ؟

- اللى حصل إني انا تعرفت على المتهم من حوالى سنتين علشان هو عنده توك توك وكان بيوصلنا انا ووالدتى وكان عاوز يخطبني من حوالي سنة بس أهلى مرضيوش فهو فضل يكلمني عادي وكنا بنخرج مع بعض عادى ومفيش حاجة كانت بتحصل بينا بس من حوالي 4 شهور قالى انا عاوز اروح أتكلم مع اختك وأقابلها وبعدين واحنا عندها قالى عاوزك فى الأوضة فى كلمتين راح أخدنى جوة الاوضه وقلع ملابسه الداخلية وبعدين خلعتله الملابس الداخلية ونمنا على السرير وعمل معايا علاقة زى الناس المتجوزين وفضلنا نعمل الموضوع ده أكثر من مرة عند اختى فى البيت وبعدين اكتشفت إني حامل فروحنا علشان نعمل بلاغ لأنه مرضيش يعترف باللى فى بطنى وهو دا كل اللى حصل.

 

متي وأين حدث ذلك ؟

- عند اختي .. أنا اتعرفت عليه من حوالى سنتين وممارسة العلاقة ابتدت من حوالى اربع شهور.

 

 ما سبب ومناسبة تواجدكما بالمكان والزمان سالفي الذكر؟

- احنا كنا رايحين عشان كان عايز يتكلم مع أختي بس بعد كدة اخدني في الأوضة وعمل معايا علاقة.

 

 من كان برفقتكما آنذالك ؟

- كنا لوحدينا في الاوضة

 

 وهل من ثمة اشخاص آخرين اشتركوا مع المتهم سالف الذكر فى التعدى عليك جنسيا ؟

- لا هو كان لوحده.

 

علاقة عاطفية وهمية

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد بأن أوهمها بوجود علاقة عاطفية فيما بينهما، وما أن ظفر بها حتي عاشرها معاشرة الأزواج.

 

شهد معاون مباحث قسم شرطة العمرانية بأن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهم بمعاشرة المجني عليها معاشرة الأزواج.

 

وأقر المتهم إبان استجوابه بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه للواقعة.

 

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