عريس يذبح عروسته ثاني أيام الدخلة بالدقهلية

الخميس، 21-10-2021
04:21 م
أقدم عريس
على ذبح عروسة
ه في ثاني أيام زواجهما، ثم لاذ
بالهروب دون معرفة السبب.
ولفظت العروس أنفاسها الأخيرة، متأثرة بإصابتها عقب ذبحها
بمدينة الجمالية التابعة لمحافظة الدقهلية .
ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية من مركز الجمالية يفيد بورود
إشارة من مستشفى الجمالية المركزي، بوصول أميرة م.أ 19 عاما ومقيم محافظة دمياط، ومتزوجة
حديثا منذ يومين بالجمالية، مصابة بجرح قطعي عميق بالرقبة وقطع باليدين وأجزاء متفرقة
بالجسم.
وتم عمل الإسعافات الأولية وتم تحويلها إلى مستشفى الطوارئ
بالمنصورة.
تكثف مباحث الجمالية من جهودها لكشف غموض الواقعة والعثور على زوجها الذي هرب بعد الحادث.