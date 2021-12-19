الأحد 19 ديسمبر 2021
توقيت مصر 20:21 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

هل تتذكرون الطفلة بطلة فيلم «الدادة دودي»؟.. شاهدوا كيف أصبحت في حفل خطوبتها

سيف زاهر يوجه رسالة حادة إلى محمد الشناوي: الأهلي لديه بدائل

ينتحل صفة طبيب ويقنع 400 سيدة بالكشف عن موضع عفتهن

حرجة للغاية.. صافيناز تكشف آخر تطورات حالة لورديانا

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بمنح الجنسية لخطاط المصحف الشريف..فمن هو؟

السعودية تلعن عن خدمة غير مسبوفة للحجاج والمعتمرين

إصابة فنانة شهيرة بسرطان خبيث وتجري عملية خطيرة

على يد سيدة.. جريمة الإسماعيلية تتكرر في سوهاج والسبب صادم

ضجة في تركيا بسبب مشهد لفنان يمارس العلاقة مع أخته في مسلسل شهير

بعد انتشار صورته.. حقيقة حلق حسام حبيب شعر رأسه زيرو بسبب شيرين

ADS
 

تفاصيل صادمة.. طبيب يهتك عرض مريضة داخل العناية المركزة

chine-docteur-patient-frappe
ا
Native
Teads
الأحد، 19-12-2021 09:47 ص

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على طبيب بتهمة التحرش الجنسي بمريضة داخل مستشفى في منطقة 15 مايو بمحافظة القاهرة أثناء توقيع الكشف الطبي عليها للعلاج من ضيق تنفس.
وكان قسم شرطة 15 مايو تلقى بلاغا من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، اتهمت طبيب أمراض صدرية بمستشفى خاص بالتحرش بها وهتك عرضها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها أثناء توقيع الكشف عليها.
وبإجراء التحريات وعقب تقنين الإجراءات وسماع أقوال الشهود تبين صحة الواقعة، وتم القبض على الطبيب وتبين أنه يدعى «أحمد» طبيب حديث التخرج.
وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي طالبت شرطة مباحث 15 مايو استكمال التحريات في الواقعة.
وفي الوقت نفسه تمكنت مباحث الجيزة من القبض على سائق «أوبر» بتهمة التحرش الجنسي بطفلة 10 سنوات، داخل عقار سكني في منطقة الشيخ زايد.
كانت مباحث الشيخ زايد تلقت بلاغًا بتجمع عدد من سكان الشيخ زايد على صرخات طفلة 10 سنوات، وبالفحص تبين أنها تستغيث من سائق أوبر قام بهتك عرضها، وتمكن الأهالي من الإمساك به.
وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الجريمة، بعد اتهام والد الطفلة له بالتحرش الجنسي بابنته، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق في تهمة التحرش وهتك عِرض طفلة.
 

إقرأ ايضا

444444544454

هل تتذكرون الطفلة بطلة فيلم «الدادة دودي»؟.. شاهدوا كيف أصبحت في حفل خطوبتها

dreamstime_m_5002005

ينتحل صفة طبيب ويقنع 400 سيدة بالكشف عن موضع عفتهن

download

حرجة للغاية.. صافيناز تكشف آخر تطورات حالة لورديانا

أخبار متعلقة

dreamstime_m_5002005

ينتحل صفة طبيب ويقنع 400 سيدة بالكشف عن موضع عفتهن

resize

واقعة طبية صادمة.. طبيب يبتر القدم السليمة بالخطأ لمُسن

2021-637734696366555068-655

وعكة صحية على الهواء.. أول تعليق من بسمة وهبة بعد خروجها من العناية المركزة

images

عامل مدرسة خمسيني يهتك عرض 5 طالبات في مدرسة بالمعادي