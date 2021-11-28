عامل مدرسة خمسيني يهتك عرض 5 طالبات في مدرسة بالمعادي

الأحد، 28-11-2021
09:31 ص
تجرد عامل مدرسة يبلغ من العمر 50 عاماً من مشاعر الإنسانية ، وأقدم على
هتك عرض
4طالبات بإحدى المدارس بمنطقة المعاد، لا تتخطى أعمارهن الـ 5 سنوات .
وكان تقدم ولي أمر طالبة ببلاغ لمركز شرطة في المعادي يفيد بتعرض ابنته
للتحرش من قٍبل عامل المدرسة ، فيما تلقت الشرطة 3 بلاغات من أولياء أمور آخرين،
موجهين للعامل نفس التهمة بالتعدي على التلميذات بنفس الطريقة التي تعدى بها على
الطفلة
الأولى ، حيث يأخذ متعلقاتهن الشخصية، وفي اليوم التالي يخبرهن بأنها معه،
ليستدرج ضحاياه إلى داخل حمام المدرسة ويعتدي عليهن .
وأوضح التقرير الطبي للطفلة
الضحية الأولى، إصابة الطفلة
باحمرار في أماكن
حساسة، وعند عرض المتهم على الطفلة
تعرفت عليه، ووجهت النيابة للمتهم تهمة هتك عرض
المجني عليها ، وأمرت النيابة بسجنه على ذمة التحقيقات في القضية.