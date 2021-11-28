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عامل مدرسة خمسيني يهتك عرض 5 طالبات في مدرسة بالمعادي

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الأحد، 28-11-2021 09:31 ص

تجرد عامل مدرسة يبلغ من العمر 50 عاماً من مشاعر الإنسانية ، وأقدم على هتك عرض 4طالبات بإحدى المدارس بمنطقة المعاد، لا تتخطى أعمارهن الـ 5 سنوات .
وكان تقدم ولي أمر طالبة ببلاغ لمركز شرطة في المعادي يفيد بتعرض ابنته للتحرش من قٍبل عامل المدرسة ، فيما تلقت الشرطة 3 بلاغات من أولياء أمور آخرين، موجهين للعامل نفس التهمة بالتعدي على التلميذات بنفس الطريقة التي تعدى بها على الطفلة الأولى ، حيث يأخذ متعلقاتهن الشخصية، وفي اليوم التالي يخبرهن بأنها معه، ليستدرج ضحاياه إلى داخل حمام المدرسة ويعتدي عليهن .
وأوضح التقرير الطبي للطفلة الضحية الأولى، إصابة الطفلة باحمرار في أماكن حساسة، وعند عرض المتهم على الطفلة تعرفت عليه، ووجهت النيابة للمتهم تهمة هتك عرض المجني عليها ، وأمرت النيابة بسجنه على ذمة التحقيقات في القضية.
 

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