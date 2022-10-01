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فيديو جنسي يثير ضجة في السعودية والشرطة تصدر بيانًا

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ارشيفية
Native
Teads
السبت، 01-10-2022 10:02 ص

ألقت دورياتُ الأمن في العاصمة السعودية، الرياض، القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو ذات إيحاء جنسي عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى أن المتهم ظهر في مقطع الفيديو وهو يتلَّفظ على آخر بعبارات خادشة للحياء وذات إيحاءات جنسية، وجرى إيقافه وإحالته إلى النيابة العامة لتطبيق النظام بحقه.

وقد نشر الأمن العام السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر صورة للمتهم بعد القبض عليه، فيما نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بموقع "سناب شاب" مقطع الفيديو المذكور بعد إخفاء وجه المتهم.
 

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