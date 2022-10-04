تقتل أختها بسبب الجنس.. تفاصيل صادمة

الثلاثاء، 04-10-2022
10:02 ص
ألقت أجهزة الأمن في المغرب،
القبض على فتاة بتهمة قتل شقيقتها بعدما
ضبطتها تمارس الجنس مع شاب، في مكناس.
كانت الفتاة المتهمة قد حاولت تضليل العدالة بتقديمها بلاغا إلى الأجهزة
الأمنية تقول فيه إنها تشك في حدوث مكروه لشقيقتها، حيث اتجهت إلى منزلها
للاطمئنان عليها وطرقت الباب دون رد.
وانتقلت عناصر الأمن إلى منزل شقيقة المتهمة، واستعملت القوة لفتح الباب،
وعندها عُثر على الضيحة ملقاة على ظهرها، وبها كدمات وطعنة في العنق، وتم نقل
الجثة إلى مستشفى محمد الخامس لتشريحها لبيان أسباب الوفاة.
وحصرت تحريات الأجهزة الأمنية الشبهة في شقيقة المجني عليها، وبمواجهتها
اعترفت بأنها المنفدة للجريمة
، بعدما رأت شقيقتها تمارس الجنس مع شاب، لاذ بالفرار
عند ضبطهما، وأوضحت أنها حنقت شقيقتها بمنديل الشعر، وطعنتها طعنات قاتلة، وفقا
لوسائل إعلام محلية.