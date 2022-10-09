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تعليق ناري من ياسمين عز على انتقادها بسبب نصائحها للزوجات

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ياسمين عز
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الأحد، 09-10-2022 01:50 م


قالت الإعلامية ياسمين عز، إن نصائحها التي تقدمها للسيدات بمثابة محاولة منها لحثهن على تقدير الزوج، والعيش معه في سكينة.
وأضافت الإعلامية ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج "كلام الناس" عبر فضائية "mbc مصر": "أنا بنام وضميري مرتاح الحمد لله، وبعد كل حلقة بكون في حالة سكينة لأني بدعو للاحترام والمودة والتقدير بين الزوجين، وبنصايحي هيفضل البيت عامر بيكوا".
وتابعت: "أنا مش هقدر أنام وأنا بسخنك على جوزك وبقومك عليه، ولو عملت كده هبقي شايلة ذنبك عشان خربت بيتك بكلامي وأنا عايشة حياتي بالطول والعرض".
واستكملت ياسمين عز حديثها قائلة: "ربنا يرزق كل راجل باللي تقدر تشيله في عينيها وتستحتمله، ويارب دايما بيوتكم عمرانية بيكوا والحب اللي بينكوا".

واختتمت حديثها موجهة رسالة إلى متابعات البرنامج قائلة: "حابة أوضح حاجة للبنات الصغيرة اللي بتتفرج علينا، وبتشوف أن حياتنا عبارة عن فلوس وشهرة، وراجل يمشي معانا زى ما إحنا عاوزين، لكن كل ده مش حقيقي".
وأردفت: "إحنا في بيوتنا زيكوا بالضبط، ودايما تعاملنا مع الرجالة حاضر ونعم، والموضوع ده هو الأصول اللي اتربينا عليها وشوفنا أهلنا بيتعاملوا بيها مع بعض".
يذكر أن ياسمين عز كانت قد تصدرت مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحها حول أن أم الزوج لديها أحقية في الاحتفاظ بمفتاح شقة نجلها، ودخول غرفة نومه في أي وقت، والاطلاع على الملابس الخاصة بزوجته، وغيرها من التصريحات المثيرة للجدل.
 

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