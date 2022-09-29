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«حمادة تاني خالص».. صور صادمة لـ ياسمين عز قبل الشهرة تثير ضجة

2022_9_4_0_7_22_178
ياسمين عز
Native
Teads
الخميس، 29-09-2022 09:19 ص


أحدثت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلامية ياسمين عز قبل الشهرة والعمل في قتاة " إم بي سي"، ضجة وجدل بين المغردين.
وتظهر الصور ياسمين عز بشكل مختلف تمامًا على ما هي عليه اليوم، حيث عبّر البعض عن صدمتهم مشيرين أنها خضعت لعمليات تجميل، بينما رأى آخرون أنها لم تخضع لعمليات تجميل.
وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لياسمين عز بشكل مختلف جعلها حديث الساعة، وتحدث البعض عن إجرائها عدة عمليات تجميل حتى أصبحت بالشكل الحالى.

ولم يكن شكل وإطلالة ياسمين عز فقط التي أثارت جدلا، إنما كان لمقدمة برنامج "كلام الناس" المذاع على قناة "MBC"، تصريحات مثيرة جعلها "هي بطلة الناس وكلامهم"، ولعل آخرها ما أدلت به حول أحقية الأم في امتلاك مفتاح شقة ابنها المتزوج.
ياسمين قالت بعد حديثها مع الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: "إيه المشكلة لما تكون حماتك معاها مفتاح شقتك لأنها مثل أمك الثانية، وده أمان ليكى، إنتى اتجوزتى ابنها وهى زى أمك إيه المشكلة لما يكون معاها مفتاح شقتك".

وواصلت: "قولى حاضر ونعم هى بتريح، وسيبيها تفتش دولابك هى مش هتشوف لبس ليلى علوى"




 

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