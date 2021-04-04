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أول رد من سوسن بدر على عدم اختيارها في موكب المومياوات

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سوسن بدر
 
الأحد، 04-04-2021 12:03 م محمد فضل

تسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن عدم اختيار الفنانة سوسن بدر للمشاركة في موكب نقل المومياوات الملكية، وهو الأمر الذي دفعها للرد بطريقتها.
ونشرت الفنانة سوسن بدر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة ميدان التحرير أثناء نقل المومياوات، وعلقت سوسن بدر قائلة: "تحيا مصر".
وتواصل الفنانة سوسن بدر تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل" الملك أحمس"، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.
ومن المفترض أن تجسد سوسن بدر خلال الأحداث شخصية الملكة تتى شرى، وهى الأم الكبرى، أي أنها ستلعب دور جدة الملك أحمس، والتى كان لها دور كبير في تحرير مصر من الهكسوس.
الملكة تتي شرى هي أول سلالة نسل الملكات من آخر الأسرة السابعة عشر ، إلى آخر الأسرة الثامنة عشر، كانت زوجة الملك سقنن رع تاعا الأول ووالدة الملك سقنن رع تاعا الثاني وجدة كل من الملك كامس وأحمس الأول.
مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمي نجيب محفوظ، ويشارك فى البطولة بجانب عمرو يوسف كل من  صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصري، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.
 

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