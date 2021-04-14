أحمد فلوكس يثير الجدل عن «الاختيار2»: الفن فيه الحلال والحرام

الأربعاء، 14-04-2021
05:28 م
محمد فضل
أثار الفنان أحمد فلوكس
، الجدل بين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صورة من مسلسل «الاختيار2
»، تجمع بطلي العمل كريم عبدالعزيز
وأحمد مكي، وهما يحملان نعشًا ضمن أحداث الحلقة الأولى.
وعلق عبر حسابه الرسمي على موقع «انستجرام»: «الفن مثل أي مهنة فيها الحلال وفيها الحرام، الاختيار هو حلال هذه المهنة والحلال الممتع الحقيقي اللازم».
وتابع «فلوكس» في منشوره: «غير عشقي لمخرج هذا العمل بيتر ميمي وكاتبه هاني سرحان، أعشق أحمد مكي اللي في هذا المسلسل بقي في مكانه الصح الحقيقي، وعشقي الأبدي لكريم عبدالعزيز
الذي لا ينتهي، برافو ومبروك ليكم ولينا».
تعليق «فلوكس» أثار الجدل بين متابعيه، وتساءل البعض عن ما يقصده بـ "الحلال والحرام" في الأعمال الفنية.