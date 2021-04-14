الأربعاء 14 أبريل 2021
توقيت مصر 17:38 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أحمد فلوكس يثير الجدل عن «الاختيار2»: الفن فيه الحلال والحرام

بيان سعودي عاجل يحذر إيران بعد التطورات الخطيرة

مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والزمالك.. والجبلاية تتحدى الغضب

بيان عاجل من قناة السويس بشأن التحقيق مع السفينة الجانحة

محمد رمضان "نمبر وان"..تعرف على أجور الفنانين أبطال مسلسلات رمضان

إيقاف نجم بيراميدز بعد تسريب اتفاقه مع الأهلي

موعد مباراتي الأهلي والزمالك اليوم والقناة الناقلة

900 مليون دولار.. التحفظ على السفينة "إيفر غيفين" لحين سداد التعويض

تركيا: سنبدأ عهدًا جديدًا في العلاقات مع مصر

وفاة رجل فور تلقيه الجرعة الثانية من هذا اللقاح لكورونا

ADS
 

أحمد فلوكس يثير الجدل عن «الاختيار2»: الفن فيه الحلال والحرام

uyuyuyy
الاختيار2
 
الأربعاء، 14-04-2021 05:28 م محمد فضل
أثار الفنان أحمد فلوكس، الجدل بين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صورة من مسلسل «الاختيار2»، تجمع بطلي العمل كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، وهما يحملان نعشًا ضمن أحداث الحلقة الأولى.

وعلق عبر حسابه الرسمي على موقع «انستجرام»: «الفن مثل أي مهنة فيها الحلال وفيها الحرام، الاختيار هو حلال هذه المهنة والحلال الممتع الحقيقي اللازم».

وتابع «فلوكس» في منشوره: «غير عشقي لمخرج هذا العمل بيتر ميمي وكاتبه هاني سرحان، أعشق أحمد مكي اللي في هذا المسلسل بقي في مكانه الصح الحقيقي، وعشقي الأبدي لكريم عبدالعزيز الذي لا ينتهي، برافو ومبروك ليكم ولينا».

تعليق «فلوكس» أثار الجدل بين متابعيه، وتساءل البعض عن ما يقصده بـ "الحلال والحرام" في الأعمال الفنية.
 

إقرأ ايضا

السعودية تحذر إيران

بيان سعودي عاجل يحذر إيران بعد التطورات الخطيرة

1-1424394

بيان عاجل من قناة السويس بشأن التحقيق مع السفينة الجانحة

Capture

محمد رمضان "نمبر وان"..تعرف على أجور الفنانين أبطال مسلسلات رمضان