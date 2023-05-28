تعليق صادم من سمية الخشاب على ظهور أحمد سعد بملابس نسائية





علقت الفنانة سمية الخشاب، على ظهور المطرب أحمد سعد بملابس شفافة بحفله الأخير الذي أقيم الخميس الماضي بالمملكة العربية السعودية.

وكتبت سمية الخشاب، عبر حسابها على تويتر: "وأنا أقول لبسي راح فين؟".

وتعرض الفنان أحمد سعد، لانتقادات بعد ظهوره في الحفل الذي أحياه مؤخرا في جدة بالسعودية.

وظهر أحمد سعد بإطلالة اعتبرها البعض تناسب النساء أكثر، وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "إيه اللي أحمد سعد لابسه ده؟"، "هو اتفاجئ بالحفلة وملحقش يكمل الكم باين"، "هو مش خايف ليستهوا؟"، "أحمد سعد بيقدم محتوى كوميدي".

وبدأ أحمد سعد الحفل بغناء مجموعة من الأغاني التي حققت نجاحا ونسب مشاهدة عالية، أبرزها: إيه اليوم الحلو ده، بحبك يا صاحبي، عليكي عيون، قادر أكمل، سايرينا يا دنيا، وسع وسع، سألت نفسي وغيرهم من الأغاني الطربية القديمة.

جدير بالذكر أن الفنانة سمية الخشاب تزوجت من المطرب أحمد سعد في أكتوبر 2017، وانفصلت عنه في شهر مارس 2019، بعد زواج دام 18 شهرا.