السبت 27 مايو 2023
توقيت مصر 21:13 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الأوقاف تقطع الجدل.. تغيير اسم مسجد شنودة بالبحيرة إلى عباد الرحمن

محمد الباز يهاجم أحمد سعد بعد ظهوره بقميص شفاف ...فيديو

10 علامات تدل على وجود مشكلة بالكبد

القبض على شخصين يروجان لبيع المخدرات على الفيس بوك

عمرو أديب يطالب الشركات والبنوك ورجال الأعمال بأمر مهم ....تفاصيل

رئيس أسوان يثير الجدل بشأن مصير نجم الزمالك....تفاصيل

جوري بكر تثير الجدل بإطلالة جديدة لها

روسيا تكشف عن شروط إنهاء الحرب في أوكرانيا

فوضى عارمة.. مشاجرة في جنازة خالة رانيا فريد شوقي مع الصحفيين

معجزة إلهية.. عودة البصر إلى مواطن في صلاة قيام الليل أثناء قراءته هذه الآية

محمد الباز يهاجم أحمد سعد بعد ظهوره بقميص شفاف

DAH-ORdM
أحمد سعد
السبت، 27-05-2023 02:44 م نسمه عبد الوهاب
أكد الإعلامي محمد الباز، أن حالة من الاستياء على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد الصور المنتشرة للمطرب أحمد سعد، معلقا “أنت مطرب كبير وصوت هايل وانت عامل حالة فنية، ليه تفرط في نفسك بهذا الشكل”.
وقال محمد الباز، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار” ، أن قيمة المطربين الكبارحصلوا عليها من الشعب المصري، مؤكدا أن هناك مطربين كبار، وهم محمد فؤاد، وغيرهم الكثير.
“ليه تفرط في القيمة بتاعتك وتابع مقدم برنامج “أخر النهار”، أن محمد فؤاد قال خلال حفلته في جدة “أنه ممكن يعتزل بعد الحفلة دي” معلقا “ليه تفرط في القيمة بتاعتك وبتاعة مصر”.




إقرأ ايضا

983924

الأوقاف تقطع الجدل.. تغيير اسم مسجد شنودة بالبحيرة إلى عباد الرحمن

download (2)

10 علامات تدل على وجود مشكلة بالكبد

1652101_0

القبض على شخصين يروجان لبيع المخدرات على الفيس بوك