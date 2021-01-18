تعرف على عدد الأيام التي يمكن أن ينقل فيها مصاب كورونا العدوى لغيره

الإثنين، 18-01-2021
12:13 م
المصريون
كشفت ممثلة منظمة الصحة العالمية
في روسيا، ميليتا فوينوفيتش
عدد الأيام التي يظل فيها المرضى بـ “كوفيد – 19” ناقلين للعدوى
للمحيطين بهم.
وأوضحت الخبيرة الدولية المختصة، أن الحديث في هذه المناسبة
يدور عن الأشخاص الذين ينشرون الفيروس الحي ، بحسب موقع روسيا اليوم .
وقالت فوينوفيتش في تصريح صحفي: “وفقا لدراسات أولية، فإن
معظم المرضى يصبحون معديين في غضون 8-9 أيام فقط من ظهور الأعراض”.
ولفتت ممثلة منظمة الصحة العالمية
في روسيا في الوقت ذاته
إلى أن هذه الفترة المعدية قد تطول أكثر بالنسبة للحالات الأكثر خطورة.