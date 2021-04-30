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الأرصاد السعودية : الأمطار مستمرة على المملكة حتى الأحد

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 30-04-2021 01:09 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية ، حسين القحطاني، أن الطقس الذي تشهده المملكة حاليا مستمر علي بعض المناطق حتى الأحد المقبل .
وأشار القحطاني في مداخلة علي قناة " الإخبارية " إلي أن الأمطار من المتوقع أن تكون متوسطة إلي غزيرة علي معظم المناطق و ترتفع معها درجات الحرارة تدريجيا .
و أضاف القحطاني أن الأمطار وحالة الجو خلال الأيام المقبلة لن تؤثر علي حركة الطيران بشكل كبير لافتا إلي أن الأرصاد تبلغ هيئة الطيران المدني وهي من تتخذ القرار .
 

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