"انت مين.. ابن أخت عادل إمام؟".. بيان ناري من أسرة شكري سرحان ردًا على عمر متولي





أثارت تصريحات الفنان عمر مصطفى، عن الفنان شكري سرحان في أحد البرامج، جدلا كبيرا، بعدما قال متولي إن شكري سرحان حصل على شهرة تفوق موهبته.

وفي هذا السياق، أصدرت عائلة الفنان الراحل شكري سرحان بيانًا عبر المتحدث الإعلامي باسمها، الإعلامي محسن سرحان، جاء فيه: "لقد استمعنا إلى رأي الفنان الشاب عمر متولي في أحد البرامج على السوشيال ميديا، والذي انتقد موهبة الفنان الكبير شكري سرحان، ووصفها بالضعيفة وأنه أخذ مكانة لا يستحقها وقد جانبه الصواب جملة وتفصيلا، وأوجه ردي عليك ببعض الحقائق التى لا تعلمها لصغر سنك وموهبتك وافتقارك للياقة وحسن الحديث عن عملاق من عمالقة الفن المصري والعربي".

وتابع البيان: "أولًا شكري سرحان خريج الدفعة الأولى للمعهد العالي للفنون المسرحية واجتاز اختبار القبول من أساتذة أسسوا لعلم وفن الأداء التمثيلي، ووقف أمام زكي طليمات وجورج أبيض ويوسف وهبي وعمره لا يتجاوز السادسة عشر، ولو كنت مكانه لارتعدت فرائصك وانعقد لسانك لقيمة هؤلاء الكبار ولكن شكري سرحان الفتى الصغير كان صاحب موهبة أثقلتها الدراسة التى لا أظنك تعرف منها شىء".

وأضاف: "ثانيًا شكري سرحان عندما كان أصغر منك سنًا الآن كان أغلى نجم في الوطن العربي ويشار إليه بالبنان من مخرجين ومنتجين ونقاد لقيامه ببطولات لن تحققها أنت لو بلغت من العمر أرزله فقد قام ببطولة ابن النيل وهو ابن العشرين وابن النيل واحدا من أهم أعماله فيلم في تاريخ السينما، وتبعه بأفلام الزوجة الثانية، وقنديل أم هاشم، واللص والكلاب، ولم يتجاوز عمره الثلاثين وكان فتى الشاشة الأول بلا منازع لحصده أعلى الإيرادات".

وأردف: "ثالثًا شكري سرحان اختير كأفضل ممثل في تاريخ السينما المصرية فى استفتاء مئويتها بمشاركة مائة ناقد فني جميعهم قامات يعرفون قواعد النقد ويدرسونه فى أكاديميات الفنون وحصل شكري سرحان على نصيب الأسد برصيد 16 فيلم معظمهم بطولة مطلقة".

واستكمل: "رابعًا، هل تعلم يا عمر يا صاحب الموهبة الصغيرة حاليا ولربما تثقلها الأيام فيما بعد أن العالمية جاءته تسعى وشارك في عدة أفلام عالمية منها قصة الحضارة وابن كليوباترا، ولكنه رفضها لتمسكه بأسرته الصغيرة وحرصه على تربية ولديه الصغيران وقتها يحيى وصلاح تربية شرقية إسلامية خوفًا من الحياة في أوروبا ولأنه كان يتخذ الفن رسالة ولم يسعى للتربح واكتناز الأموال كما يفعل الجميع الآن إلا مارحم ربي".

واختتم: "هل تعلم يا عمر أن عائلة سرحان من أكبر العائلات الفنية في الوطن العربي ولم تلعب الواسطة دورًا في حياة أحدهم كما فعلت معك كونك ابن شقيقة عادل إمام، وأظنك قد بلغت الأربعين من عمرك أو قاربت ولم تحقق نجاح يحسب لك ولم تحصل على بطولة حتى الآن رغم واسطتك، وإذا ما قارناك بشكري سرحان حين بلغ الأربعين فقد تجاوزت أفلامه فى هذا العمر أكثر من 100 فيلم منها أكثر من 90 فيلم على الأقل بطولة مطلقة من إنتاج أشهر شركات الإنتاج وأكبر المخرجين، ولا أخفيك سرًا أن زميله الفنان العالمي عمر الشريف أنتج له فيلم ليضمن أمواله وأظنك لا تعرف اسم الفيلم ولا تعرف هذه المعلومة من الأساس، شكري سرحان كان فتى أول ونجم من بداية عمر العشرين وأنت قد بلغت الأربعين ومازلت زغرات، فهل يقيم الزغرات النجوم ياعمر؟".