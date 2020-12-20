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الكويت تبحث استئناف الرحلات الجوية إلى مصر

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أرشيفية
 
الأحد، 20-12-2020 12:39 م المصريون

كشفت صحيفة "القبس" الكويتية عن وجود تنسيق مستمر لتشغيل الرحلات من الكويت إلى مصر قريبا.
وعلمت صحيفة "القبس" أن المباحثات مستمرة بين سلطات الطيران المدني الكويتية ونظيرتها المصرية، بشأن استئناف فتح الرحلات لنقل المسافرين من الكويت إلى القاهرة «وجهة واحدة فقط».
وأشارت المصادر إلى أن السلطتين المعنيتين في البلدين تبحثان الآلية الأمثل للطرفين، وأوضحت أن هناك تفهمًا كبيرًا للظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، وهناك رغبة حقيقية لعودة تشغيل الرحلات بصورتها الطبيعية مع الأخذ بكل التدابير الاحترازية والضوابط الضرورية.
وتابعت الصحيفة أنه استئناف الرحلات سيتم قريبا خلال الفترة القادمة، وفق تأكيدات مسئولين في الطيران المدني المصري.
وعلى غرار ما حدث مع خطة عودة رحلات العمالة المنزلية، ذكرت المصادر أن شركة مصر للطيران أكدت أن التكلفة العالية في التشغيل قد تكبدها خسائر حال تدشين الرحلات من الكويت إلى مصر، مبينة أن الطائرات ستغادر مطار القاهرة فارغة إلى الكويت، من أجل نقل المسافرين إليها والعودة بهم إلى مطار القاهرة.
وأضافت أن تلك الآلية لا تحقق العائد الاقتصادي المرجو منها، كما أنها ستسبب قفزة كبيرة في أسعار التذاكر، نظرا للعدد المحدود من المسافرين يوميا ومع وجود جالية مصرية كبيرة في الكويت تود السفر بشكل نهائي أو لقضاء إجازات.


وجددت المصادر التأكيد أن التنسيق مستمر بين البلدين في هذا الشأن.
وفي وقت سابق، رجحت مصادر مسئولة في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، انطلاق رحلات الطيران المباشر من مطار الكويت الدولي وإليه مع جميع الدول، بما فيها الـ 34  المحظورة والتي من بينها مصر خلال شهر يناير المقبل.
 

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