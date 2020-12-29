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تصريح خطير من مصطفى بكري حول الطرف الثالث بإثيوبيا

مصطفى بكري
مصطفى بكري
 
الثلاثاء، 29-12-2020 08:07 م المصريون
شن الكاتب الصحفي مصطفى بكري هجومًا ضاريًا على إثيوبيا، إثر الأزمة المشتعلة بينها وبين السودان في الوقت الراهن.

وكتب بكري عبر حسابه على "تويتر"، أن وزير خارجية إثيوبيا يكذب في حديثه عن السودان، موضحًا أنه بدلًا من الاعتذار للخرطوم راح يبرر "خيبة بلاده بعد الهزائم التي منيت بها".

وقال: "مسكين وزير الخارجيه الأثيوبي ، بدلا من أن يعلن إعتذار بلاده للسودان الشقيق ويتم سحب القوات الأثيوبية الغازية ، راح يكذب ويبرر خيبة بلاده بعد الهزائم التي منيت بها ويقول : إن طرفا ثالثا هو الذي يؤجج الخلاف بين بلاده وبين السودان".

وأعلن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، استعادته السيطرة على معظم الأراضي السوادنية على الحدود مع إثيوبيا.
 

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