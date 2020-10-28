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تصريحات عاجلة من وزير التعليم عن إلغاء العام الدراسي

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
 
الأربعاء، 28-10-2020 09:57 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن وجود مؤامرة لإجبار وزارة التعليم علي إلغاء العام الدراسي بسبب جائحة " كورونا" .
و أضاف الوزير في تصريحات صحفية :" "يوجد حروب داخلية كبيرة  حول التعليم أونلاين، وردنا الرسمي لمن يسأل سيكتمل العام الدراسي بكل الأشكال والدولة أعدت العدة، ولن يلغى العام الدارسي، ومش هيحصل الإغلاق، السنة هتكتمل سواء بالتعليم أونلاين أو التليفزيون أو المدرسة، لافتا إلي إن هناك الكثير من السيناريوهات للتعامل مع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" في المدارس.
و انتقد وزير التعليم تعامل الإعلام مع ظهور إصابات فيروس " كورونا" في المدارس قائلا :" أن المدارس جزء من المجتمع الذي يعاني من انتشار جائحة ويجب التأكد هل تم تطبيق الإجراءات أم لا والهدف وراء الأسئلة التي تتحدث عن إلغاء الفصل الدراسي أهداف خبيثة رغم أننا لم نستكمل أسبوعين من الدراسة .
 

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