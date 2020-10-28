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وزير التعليم يحسم الجدل حول إلغاء الدراسة هذا العام

وزير التعليم
وزير التعليم
 
الأربعاء، 28-10-2020 12:37 ص المصريون ـ متابعات
حسم  الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل المثار حول تأجيل أو إلغاء الدراسة هذا العام قائلا: إن العام الدراسي سيكتمل بكل الأشكال، مشيرا إلى أن الدولة أعدت كل ما لديها للتعامل مع أي مستجدات من جائحة كورونا.
ووجه شوقي خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، على قناة «أون»، كلمته لكل من يطالب بتأجيل الدراسة قائلا:  لن يحدث تأجيل للدراسة، مشيرا إلى أن الوزارة ستستجيب للظروف إن وجدت، مشيرا إلى أن الإصابات بفيروس كورونا والتي يتم تضخيمها لأهداف أخرى.

 

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