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تعليق ناري لوزير التعليم على أزمة تأخر سداد المصروفات بالمدارس الخاصة

الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
وزير التعليم
 
الثلاثاء، 27-10-2020 11:46 م المصريون ـ متابعات
علق  الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، على أزمة تعامل بعض المدارس الخاصة مع  تأخر سداد مصروفات الطلاب  قائلاً " أنا أتعجب من ظهور هذه الحوادث فجأة على منصات السوشيال ميديا  وكأن واحد بيدوس زرار  لاستنزاف الدولة .
وأضاف شوقي ،  في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"  قائلاً " وعلى الرغم من ذلك سوف نضع ضوابط يلتزم بها كلا الطرفين لأن الشكاوى على السوشيال ميديا يتم استخدامها بشكل خاطيء .
وأوضح وزير التربية والتعليم، أن المدارس الخاصة والدولية عبارة عن علاقة بين طرفين والدولة ستحاول أن تحتفظ بحقوق الطرفين سواء المدرسة  أو ولي الامر مع عدم المساس بالطلاب في هذا الموضوع ".
 

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