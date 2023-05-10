الكشف عن سبب القبض على مريم الدباغ في مطار تونس





أخلت محكمة تونسية سبيل الممثلة وصانعة المحتوى مريم الدباغ، بعد أيام من إيقافها بمطار تونس قرطاج الدولي.

وأكد بلال التازني، محامي مريم الدباغ، نبأ إطلاق سراح موكلته، بعدما قدمت ما يثبت خلاص الصكوك، التي تسببت في إدانتها سابقًا بالسجن 20 عامًا، كونها صدرت عنها دون رصيد.

وقررت المحكمة إطلاق سراح "مريم"، مع انطلاق إجراءات التفتيش عنها.

بداية الأزمة

منذ يومين، ضبط الأمن التونسي "مريم" بالمطار عندما تقدمت للسفر، بعد اكتشاف أنها محل تفتيش عقب عرض هويتها على النظام الآلي، إضافة إلى صدور حكم آخر بسجنها 3 أشهر، بعدما اشتكتها الإدارة العامة للجمارك.

وأمرت السلطات الأمنية التونسية بالتحفظ على "مريم"، الصادر بحقها أحكام غيابية بالسجن لمدة 20 سنة، في قضايا تحايل وإصدار شيكات بنكية دون رصيد.

وعقب صدور الحكم الغيابي عليها، خرجت "مريم" متحدية بالرد على الاتهامات الموجهة إليها في القضية المرفوعة ضدها.

ونشرت في وقت سابق عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها بـ"إنستغرام"، ظهرت خلالها بإطلالة مثيرة، ارتدت فيها فستانا كاشفًا لمفاتنها.

من هي مريم الدباغ؟

هي ممثلة وصانعة محتوى تونسية تحمل الجنسيتين التونسية والبريطانية، ولدت في 14 مايو من عام 1986.

وتخرجت "مريم" في الأكاديمية العسكرية في إنجلترا، ثم توجهت إلى التدريب على دراسة الأزياء في ميلانو.