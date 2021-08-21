تسريب فيديو صادم لـ بدور البراهيم على يخت في عرض البحر ومتحولة جنسيًا تعلق
بدور البراهيم
Native
السبت، 21-08-202112:27 م
أثار فيديو مُسرب لمشهورة مواقع التواصل الاجتماعي
السعودية بدور البراهيم، أثناء رحلة بحرية، وهي ترقص على اليخت صدمة الجمهور بعد
ظهورها بدون مكياج أو فلتر، ليتغير شكلها المعتاد لدى جمهورها.
وأظهر مقطع فيديو نشرته الإعلامية منال العيسى وحذفته لاحقًا،
بدور البراهيم وهي ترقص على قارب أثناء رحلة بحرية؛ حيث ظهرت بدون مكياج أو فلتر.
وأثار الفيديو دهشة جمهور مشهورة السناب، بدور البراهيم بسبب
التغيُّر الكبير في ملامحها بدون فلتر ومكياج.
وسخر مغردون من مشهورة السناب، بدور البراهيم، بسبب شكلها،
وذلك على خلفية زعمها أمس أن أحد الأشخاص عرض عليها مهر 266 مليون ريال مقابل الزواج
منها.
وفي الفيديو ظهرت بدور البراهيم بـ ملامح وجهها الطبيعية
دون أن تشوبها مستحضرات التجميل وفلاتر التطبيقات الاجتماعية، وبـ إطلالة بسيطة بعيدة
عن البهرجة.
وبعد تداول المقطع المرئي عبر الحسابات الناشطة على السوشيال
ميديا، تعرضت البراهيم لهجوم حاد من قبل رواد التطبيقات الاجتماعية، الذين انتقدوا
ظهورها ورقصها، مستذكرين انتقادها لمحتوى مواطنتها هند القحطاني.
بينما اتجه البعض الآخر إلى التعليق على شكلها الحقيقي الذي
لم تشوبه عمليات التغيير بفعل الفلتر وزينة الوجه والمقارنة بين شكلها في الواقع بعيداً
عن منصات التواصل الاجتماعي.
ومن أبرز المعلقين، المتحولة جنسيًا كاتولينا التي انتهزت
الفرصة لتسخر من بدور التي استشاطت غضباً قبل أيام عقب تشبيه البعض لها بـ الأولى،
قائلة:" شفت تعليقات خُفت.. أنا تشبوهوني بـ ذا الرجال كاتولينا.. إيش يسمونهم
مثلي.. المثليين.. احترموا أنوثتي..".
وسخرت كاتولينا من تفاصيل شكل البراهيم، قائلة:" الصراحة
الأنوثة طاغية.. بعد ما شفت الفيديو أرفع لك الباروكة.. الأنوثة طاغية.. من حقك تقولي
لاتشبهوني بـ كاتولينا.. أما الزند وساري سار الليل.. أما الكرشة فـ على دلعونة وعلى
دلعونة..".