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قطر تكشف سبب إقالة وزير المالية والقبض عليه

شريف العمادي
شريف العمادي
Native
الجمعة، 07-05-2021 06:27 م محمد فضل
علق وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على إقالة وزير المالية في بلاده شريف العمادي، والقبض عليه بتهم فساد.

وقال محمد بن عبد الرحمن، في تصريحات لوكالة رويترز: إن ”التحقيق يتعلق بمهام علي شريف العمادي وزيرا للمالية، وليس له علاقة بمنصبيه في الصندوق السيادي ولا البنك“.

وأضاف وزير الخارجية: ”ليس هناك مزاعم متعلقة بمهامه في أي كيان آخر.. لدينا ثقة أن شركاتنا وكياناتنا تعمل بأعلى مستويات الحوكمة المؤسسية ونجري عمليات مراجعة دورية وتدقيق للحوكمة في شركاتنا“.

وتابع ابن عبد الرحمن: ”الأعمال مستمرة كالمعتاد في شركاتنا وفي صندوق الثروة السيادي“، غير أنه أحجم عن تقديم المزيد من التفاصيل عما وصفه بأنه تحقيق يجري في الوقت الحالي.

ويتولى العمادي وزارة المالية منذ عام 2013 ويشغل أيضا منصب عضو مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي في البلاد، وهو جهاز قطر للاستثمار الذي تبلغ قيمة أصوله 300 مليار دولار، كما يرأس مجلس إدارة بنك قطر الوطني أكبر مصرف في الشرق الأوسط وأفريقيا.
 

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