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تركيا تعلن تفاصيل زيارة سامح شكري لمناطق الزلزال

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سامح شكري
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الإثنين، 27-02-2023 12:39 م

 

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن تفاصيل زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى مناطق الزلازل في تركيا.

وقال وزير الخارجية التركي، إن "نظيره المصري سيصل إلى تركيا لإبداء التضامن وتقديم التعازي بضحايا الزلزال، وسأستقبله استقبالا رسميا في أضنة، وسيزور مناطق الزلزال".

 

وتابع وزير الخارجية التركي: "مصر كانت من أوائل الدول التي قدمت الدعم والمساعدات لتركيا بعد الزلزال ونشكرها على ذلك ونقدر هذا الموقف ونحفظه".

 

وأشار إلى أنه سيدلي مع الوزير المصري بتصريحات مقتضبة أمام للصحفيين، كما أنهما سيزوان مرسين التي ستصل إليها سفينة مساعدات مصرية ثانية اليوم.

 

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