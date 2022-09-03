تراشق بين أحمد مكي ودنيا سمير غانم.. ماذا حدث؟

السبت، 03-09-2022
08:59 ص
يبدو أن التراشق
بين الفنان أحمد مكي ودنيا سمير غانم
مازالا
مستمرا منذ اعتذار الأخيرة عن المسلسل .
فبعد ان خرجت دنيا سمير غانم
وأعلنت عن أسباب اعتذارها عن
المسلسل يعود لأشياء منها الناموس .حيث قالت: "موضوع الناموس حقيقي جدا وأي حد
في الكاست هيأكد الكلام ده".
واستطردت: "بحب مسلسل الكبير أوي
وكنت متضايقة لما مشيت
من المسلسل بس جوايا حاجات تانية كتير جدا.. شبابي كان بيدفن تحت الباروكة والجلابية.
ليرد أحمد مكي بطريقة ساخرة في احدي حلقات المسلسل وخاصة
حفل زفافه علي مربوحة عندما سألته بتحب الصيف ولا الشتاء فأجاب الشتاء علشان مفهوش
ناموس".
وخلال أحد المشاهد قالت له مربوحة: مش هتجيبلي هدية ياكبير
؛ ليرد مكي بلاش السيرة دي"؛ ساخرا من اسم هدية الشخصية التي كانت تقدمها دنيا
سمير غانم في المسلسل .
وحلت الفنانة دنيا سمير غانم
ضيفة على محطة راديو إنرجي
92.1، في حلقة خاصة مع زهرة رامي ومنة عامر بعد اختيارها نجمة شهر أغسطس، وإذاعة أغنياتها
وأشهر أعمالها على مدار الأيام الماضية.
وأشادت دنيا سمير غانم
بالفنانة رحمة أحمد التي لعبت شخصية
مربوحة في الموسم السادس من الكبير أوي
، وقالت إنها جميلة جدا وقدمة الشخصية بطريقتها
ولكنها ليست النسخة الثانية من هدية.
ووجهت دنيا سمير غانم
نصيحة للفتيات حول ضرورة إنهاء تعليمهن
واختيار شكل مستقبلهن قبل الحب والزواج موضحة: "الصح اللي بقوله لأصحابي إن الأحسن
ان البنت تخلص تعليمها الأول ومفيش مشكلة تحب بس لازم تعملي كيانك الأول وتشوفي بتحبي
ايه وعاوزه تشتغلي ايه"
وقالت : إنها لم تكن تقصد في البداية تقديم أعمال مخصصة للأطفال،
لكنها وعائلتها يحبون الأطفال على المستوى الشخصي خاصة والدها الراحل الذي قدم فطوطة
على مدار سنوات، لكن بعد تقديم عدد من الأعمال التي لاقت إعجاب العائلة أصبحت تركز
في هذا المحتوى أكثر.