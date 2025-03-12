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تخلع زوجها بعد أشهر من الزواج: اللي بيعمله معايا مفيش واحدة تستحمله

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الأربعاء، 12-03-2025 01:39 م

 

لم يمضِ عام على زواج "هيام.ع"، 28 عامًا، حتى وجدت نفسها مضطرة للجوء إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، حيث رفعت دعوى خلع ضد زوجها متهمة إياه بتعنيفها جسديًا باستخدام صاعق كهربائي.

 

في دعواها، روت "هيام" أنها ارتبطت بزوجها بعد قصة حب استمرت عامين، معتقدة أنه رجل طيب، لكنه سرعان ما تغير بعد الزواج، وتحول إلى شخص عنيف.

 

وقالت الزوجة إن زوجها بدأ بالصراخ في وجهها دون أسباب، ثم تطور الأمر إلى الاعتداء عليها جسديًا، لكن الصدمة الأكبر كانت عندما اشترى صاعقًا كهربائيًا، وصار يستخدمه ضدها كلما غضب.

 

وأضافت: "في البداية ظننته مجرد تهديد، لكنه استخدمه بالفعل أكثر من مرة، حتى فقدت الوعي في إحدى المرات. وعندما واجهته، ضحك بصوت عالٍ وغادر المنزل غير مكترث بما قلته".

 

وأشارت "هيام" إلى أن زوجها كان يعتذر بعد كل مرة، لكنه كان يكرر الأمر مجددًا، موضحة أنها أخبرت أسرتها بما تتعرض له، فنصحوها بالصبر، لكنها لم تعد قادرة على تحمل العيش في خوف دائم، قائلة: "أشعر بالرعب طوال الوقت، ولا أريد أن ينتهي بي المطاف في المستشفى أو أسوأ من ذلك".

 

وبعد رفض زوجها تطليقها، لجأت "هيام" إلى المحكمة لرفع دعوى خلع حملت رقم 741 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام القضاء في انتظار الفصل فيها.

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