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تحرش جنسي.. أول تعليق من "كيشو" بعد إطلاق الشرطة الفرنسية سراحه

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الأحد، 11-08-2024 09:42 ص

 

وجه المصارع المصري محمد السيد كيشو رسالة نارية بعد  برائته من اتهامه بالتحرش بفتاة فرنسية.

وقال كيشو في فيديو عبر فيسبوك: متضايق ومصدوم من رودو افعال الناس بعد ما الخبر نزل، هل انتوا عرفتوا اللي حصل او في حد أكدلكوا المعلومات دي عشان تشوهوا سمعتي، بدل ما تقفوا معايا.

وتابع كيشو: باختصار انا كنت في كافية عادي مش بار ومكنتش سكران ولا اعتديت علي البنت ودا الي تحقيقات الحكومه الفرنسية قالتوا، دي مش اخلاقي ومعظم وقتي عايش في اروبا وعارف القوانين ومستحيل اعمل حاجة زي دي، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل الي شوه صورتي، وبشكر اللي دعمني.

وكان قد كشف شريف القماطي، رئيس لجنة القيم باللجنة الأولمبية، تفاصيل أزمة المصارع المصري، محمد السيد كيشو، واتهامه بالتحرش من جانب فتاة فرنسية.

وقال شريف القماطي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»، إن الشرطة الفرنسية تحركت فور البلاغ الذي تقدمت به الفتاة، وقامت بتفريغ الكاميرات والتي أثبتت براءة المصارع المصري.

وأوضح شريف القماطي، أن محمد كيشو أصيب بالإحباط بعد هزيمته في منافسات المصارعة، ليخرج رفقة أصدقائه من أجل الترويح عن نفسه، حتى حدثت الأزمة، وفي النهاية قامت الشرطة الفرنسية بالإفراج عنه ولم تمنعه من السفر مما يؤكد على براءته.

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