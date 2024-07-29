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نجيب ساويرس: ما حدث في افتتاح أولمبياد باريس "سفالة"

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الإثنين، 29-07-2024 11:02 ص

 

رد المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، على سؤال أحد المتابعين حول رأيه فيما حدث خلال حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024.

وسأل أحد المتابعين، ساويرس، عبر موقع التدوينات المصغرة "X": رأيك يهمنا في موضوع حفل افتتاح أولمبياد فرنسا 2024 والقصة اللي اتعملت.

وعلق المهندس نجيب ساويرس، قائلًا: سفالة وتجديف وقلة إحساس.

وشهد حفل افتتاح أولمبياد باريس، انتقادات موسعة على مستوى العالم، لعدة أسباب متعلقة بسوء التنظيم والأخطاء، فضلا عن عرض فقرة سببت غضبا في فرنسا وخارجها، بعدما استخدمت لوحة "العشاء الأخير" لليوناردو دافنشي، في عرض تضمن إشارات إلى مجتمع الميم، مما أثار حفيظة جزء من اليمين الفرنسي.

كما ظهر في العرض راقصون يمثلون مجتمع المتحولين، مما أثار حالة من الجدل والانتقادات لاستخدام هذا الأمر في حدث دولي مهم مثل الألعاب الأولمبية.

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