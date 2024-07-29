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"الله أكبر".. لاعب جودو من طاجيكستان يثير ضجة بتصرفه مع منافس إسرائيلي

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الإثنين، 29-07-2024 01:46 م


أنهى لاعب الجودو الطاجيكي نورالي إيمومالي مشاركته في أولمبياد "باريس 2024" بسبب خلع شديد في المرفق، وذلك بعد ساعات من تعرضه للهجوم والانتقادات لرفضه مصافحة منافس إسرائيلي.

وهذا النوع من الإصابات شائع جدا في رياضة الجودو، وغالبا ما يحدث بسبب السقوط على ذراع ممدودة لا يمكنها تحمل وزن الخصم.

ومع ذلك، تصدر إيمومالي عناوين الأخبار في أولمبياد باريس بسبب حادث مثير للجدل عندما رفض مصافحة خصمه الإسرائيلي في دو الـ16.

فبعد فوزه على باروخ شميلوف، ابتعد إيمومالي عن خصمه ورفع إصبعه وصاح "الله أكبر".

وفي الدور ربع النهائي، واجه إيمومالي الياباني  هيفومي آبي، حيث تعرض المصارع الطاجيكي لإصابة خطيرة أنهت مشاركته في الأولمبياد.

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