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تحذير عاجل من الأرصاد بشأن التعامل مع طقس اليوم

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الإثنين، 28-06-2021 09:37 ص

أكدت هيئة الأرصاد الجوية استمرار أجواء شديدة الحرارة علي معظم الأنحاء بسبب زيادة نسبة الرطوبة في الجو مما أدت إلي ارتفاع درجة الحرارة المحسوسة أكثر من المعتاد .
وأوضحت  هيئة الأرصاد الجوية : تزداد ساعات سطوع الشمس خلال اليوم والرياح معتدلة تنشط أحيانا، كما تؤثر نسبة الرطوبة العالية علي تكون الشبورة المائية علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية  من عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال وقت الظهيرة والاكثار من تناول السوائل الباردة خلال اليوم.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد لطيف على السواحل الشمالية.
وقال خبراء الأرصاد- في بيان  - إنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة ، كما أن حالة البحرالمتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من واحد متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة المتوقعة، ، على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 38 25
الإسكندرية 33 24
وادي النطرون 35 23
طنطا 37 24
شبين الكوم 38 24
دمنهور 35 23
بلطيم 33 22
مطروح 31 22
السلوم 31 22
سيوة 40 24
بورسعيد 33 24
دمياط 31 23
الزقازيق 36 24
المنصورة 36 23
الإسماعيلية 37 22
السويس 37 22
العريش 34 23
رفح 34 22
رأس سدر 38 25
نخل 36 19
نويبع 38 26
طابا 35 20
كاترين 32 19
الطور 36 25
شرم الشيخ 39 26
الغردقة 38 27
مرسى علم 36 26
الفيوم 39 24
بني سويف 39 25
المنيا 40 25
أسيوط 40 25
سوهاج 40 24
قنا 41 25
الأقصر 44 26
أسوان 44 26
إدفو 44 27
أبوسمبل 43 26
الوادي الجديد 42 26
شلاتين 36 26
أبو رماد 36 26
حلايب 34 28
رأس حدربة 34 27
 

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