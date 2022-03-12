السبت 12 مارس 2022
توقيت مصر 19:41 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السعودية تعلن إعدام 81 متهمًا إرهابيًا من «الفئة الضالة»

روسيا تقصف مسجد السلطان سليمان في أوكرانيا

وزيرة التجارة تعلن حظر تصدير 3 سلع جديدة

بيان عاجل من وزير المالية على أزمة القمح بسبب الحرب في أوكرانيا

فتاتان كويتيتان قتلتا أمهما وفصلتا رأسها عن جسدها تكشفان دوافعهما

بث مباشر.. الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

بوتين يوافق على انضمام 16 ألف مقاتل عربي للحرب على أوكرانيا

شاهد كيف أصبحت.. أول ظهور إعلامي لـ فيحاء بطلة «اللي بالي بالك» مع محمد سعد

ميدو يخرج عن صمته ويهاجم لاعبي الزمالك: لازم هؤلاء الـ 10 يمشوا

بعد الاعتزال.. أول ظهور لـ حلا شيحة بالحجاب الشرعي

ADS
 

وزيرة التجارة تعلن حظر تصدير 3 سلع جديدة

33333333333333322222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
ا
Native
Teads
السبت، 12-03-2022 02:09 م
أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، اليوم السبت، وقف تصدير 3 سلع جديدة.
وأوضحت في بيان نشرته صفحة مجلس الوزراء، أن السلع المحظور تصديرها لمدة 3 أشهر، هي الزيوت بكافة أنواعها والفريك والذرة.
وكانت الوزارة قد أصدرت منذ يومين قراراً بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والمكرونة، والقمح والدقيق بجميع أنواعه لمدة ٣ أشهر .
وقالت الوزيرة في البيان الذي جاء على صفحة رئاسة مجلس الوزراء على فيسبوك إن: "هذا القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم والذي يزيد خلاله معدل استهلاك المنتجات الغذائية بنسبة كبيرة".
وأوضحت الوزارة، أن القرار صدر بعد تنسيق كامل مع وزارة التموين ويستهدف توفير احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية.
 

إقرأ ايضا

622c6e31423604558c3dd488

بيان عاجل من وزير المالية على أزمة القمح بسبب الحرب في أوكرانيا

10-03-22-600236636

فتاتان كويتيتان قتلتا أمهما وفصلتا رأسها عن جسدها تكشفان دوافعهما

s320131318507

شاهد كيف أصبحت.. أول ظهور إعلامي لـ فيحاء بطلة «اللي بالي بالك» مع محمد سعد