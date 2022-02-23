الأربعاء 23 فبراير 2022
توقيت مصر 15:45 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صدمة.. وفاة الطبيب الشاب محمد ممدوح أثناء نومه ومنشور تركه يثير الحزن

تزوجت دون إذن والدها فقتلها وزوجها في حفل الزفاف

حلاق يذبح نفسه أمام المارة في الشارع بمنطقة الطالبية بالجيزة

السعودية تعلن إلغاء «عمرة مضيف»

تحطم 4 طائرات أمريكية في أقل من 72 ساعة (فيديو)

أول صور من حفل زفاف الفنانة دينا عبدالعزيز

نجمة طيور الجنة تعلن ارتداء الحجاب: ادعولي بالثبات (صورة)

محمد شبانة يكشف ماذا فعل الأهلي لإقناع «ديانج» بعدم الرحيل

عمرو دياب يفاجئ الجميع بحذف جميع أغانيه من قناته على يوتيوب

وزير الري يكشف سبب عكارة مياه نهر النيل بشكل مفاجئ

ADS
 

بين البدعة والترغيب.. ما حكم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج؟

494963_0
ا
Native
Teads
الأربعاء، 23-02-2022 09:19 ص

تحل يوم الاثنين المقبل ذكرى الإسراء والمعراج، والذي يوافق 27 من رجب لعام 1443 هجريًا، و28 فبراير 2022؛ تلك المعجزة التي فرضت خلالها الصلوات الخمس، وأوضحت العديد من الشعائر الإسلامية؛ وحول هذه المعجزة أجابت دار الإفتاء على سؤال حول حكم الاحتفال بهذه الذكرى في الشريعة الإسلامية، بأنه أمر مشروع ومستحب ومرغوب فيه.

«ما حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج في السابع والعشرين من شهر رجب؛ حيث يزعم بعض الناس أن الإسراء لم يحدث في ذلك الوقت وأن ذلك بدعة، أفيدونا أفادكم الله»؛ كان هذا سؤالًا وجهه مواطن إلى دار الإفتاء طالبًا الحكم الشرعي؛ إذا أجابت بإن المشهور والمعتمد من أقوال العلماء سلفًا وخلفًا وعليه عمل المسلمين أنَّ الإسراء والمعراج وقع في ليلة سبعٍ وعشرين من شهر رجبٍ الأصمِّ.

وأشارت الدار في فتوى الدكتور شوقي علام، إلى أن احتفال المسلمين بهذه الذكرى في ذلك التاريخ بشتَّى أنواع الطاعات والقربات هو أمرٌ مشروعٌ ومستحب؛ فرحًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمًا لجنابه الشريف، وأما الأقوال التي تحرِّمُ على المسلمين احتفالهم بهذا الحدث العظيم فهي أقوالٌ فاسدةٌ وآراءٌ كاسدةٌ لم يُسبَقْ مبتدِعوها إليها، ولا يجوز الأخذ بها ولا التعويل عليها.

ولفت مفتي الجمهورية، إلى أن إحياءُ المسلمِ ذكرى الإسراءِ والمعراجِ يعد أمرًا مُرَغَّبًا فيه شرعًا؛ لِمَا في ذلك من التَّعظيمِ والتَّكريمِ لنبيِّ الرَّحمة وغوث الأمَّة سيدنا محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم.
 

إقرأ ايضا

image

صدمة.. وفاة الطبيب الشاب محمد ممدوح أثناء نومه ومنشور تركه يثير الحزن

download

تزوجت دون إذن والدها فقتلها وزوجها في حفل الزفاف

image

حلاق يذبح نفسه أمام المارة في الشارع بمنطقة الطالبية بالجيزة

أخبار متعلقة

2020_12_18_23_35_5_510

فنانة شهيرة ترد على إبراهيم عيسى وتفحمه

2020_12_18_23_35_5_510

بعد انسحابه من فيلم «الملحد».. فنان شهير يوجه رسالة نارية لـ إبراهيم عيسى

621158e64c59b778af21c52a

أول قرار من النائب العام بشأن إبراهيم عيسى