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أول قرار من النائب العام بشأن إبراهيم عيسى

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ابراهيم عيسى
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الأحد، 20-02-2022 10:02 ص

قرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي اتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغات المقدَّمة ضد الإعلامي إبراهيم عيسى.
وأوضحت النيابة العامة، أنها ستعلن لاحقاً عما ستُسفر عنه التحقيقات.
كان إبراهيم عيسى، قد وصف، خلال برنامجه التلفزيوني، حادثة المعراج بأنها «قصص وهمية»، قائلاً: «لما يجي يقولك الإسراء والمعراج، طيب إيه رأيك إن مفيش معراج، وكل القصص إنه طلع السماء وشاف الناس اللي في النار كل دي قصة وهمية كاملة».
وأثارت تصريحات عيسى مشاعر الكثيرين، ومن أبرز التعليقات ما قاله علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، عبر حسابه الشخصي في «تويتر»: «دا كلام تقوله لواحد صاحبك على القهوة، أما مع رسول الله نلتزم الأدب».
وأكد علاء أن «الإسراء والمعراج معجزة كبرى تذكرنا بقدرة الله سبحانه وتعالى وعبوديته»، مشيراً إلى أنها «ثابتة في القرآن والسنة».
 

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