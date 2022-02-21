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فنانة شهيرة ترد على إبراهيم عيسى وتفحمه

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الإثنين، 21-02-2022 11:16 ص

عبرت الفنانة شريهان، عن غضبها وانتقادها لتصريحات الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى، الذي شكك وأنكر معجزة الإسراء والمعراج.
وكتبت عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، مستشهدة بآيات قرآنية: "الصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ صدق الله العظيم". وأكملت: "ويقول تعالى في سورة النجم: {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى} .. صدق الله العظيم.
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و قرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي اتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغات المقدَّمة ضد الإعلامي إبراهيم عيسى.
وأوضحت النيابة العامة، أنها ستعلن لاحقاً عما ستُسفر عنه التحقيقات.
كان إبراهيم عيسى، قد وصف، خلال برنامجه التلفزيوني، حادثة المعراج بأنها «قصص وهمية»، قائلاً: «لما يجي يقولك الإسراء والمعراج، طيب إيه رأيك إن مفيش معراج، وكل القصص إنه طلع السماء وشاف الناس اللي في النار كل دي قصة وهمية كاملة».
وأثارت تصريحات عيسى مشاعر الكثيرين، ومن أبرز التعليقات ما قاله علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، عبر حسابه الشخصي في «تويتر»: «دا كلام تقوله لواحد صاحبك على القهوة، أما مع رسول الله نلتزم الأدب».
وأكد علاء أن «الإسراء والمعراج معجزة كبرى تذكرنا بقدرة الله سبحانه وتعالى وعبوديته»، مشيراً إلى أنها «ثابتة في القرآن والسنة».
 

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