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عاشرها وتبرأ منها بعد حملها.. محكمة الأسرة تنظر دعوى إثبات نسب ضد لاعب الزمالك

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اسلام جابر
Native
Teads
الثلاثاء، 27-09-2022 12:41 م


تنظر محكمة الأسرة في الجيزة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات دعوى إثبات نسب أقامتها سيدة ضد لاعب  نادي الزمالك إسلام جابر.
وقالت السيدة في محضر رسمي حررته بقسم الهرم إن اللاعب استولى على عقد زواجهما العرفي الذي تم في 5 مارس الماضي، بواسطة محامي حددت هويته، وأنها منذ أسبوعين أخبرت اللاعب باكتشافها حملها في الشهر الرابع، وفوجئت عقب ذلك باستيلائه على الورقتين اللتان تثبتان زواجهما العرفي بمساعدة المحامي، لرفض اللاعب إثبات النسب.

واستمعت النيابة المختصة، لأقوال السيدة، والتى وجهت له خلال الإدلاء بأقوالها اتهاما بالاستيلاء على ورقتى الزواج العرفي، ورفضه إثبات النسب، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيق.

وردًا على تصريحات إسلام جابر لاعب نادى الزمالك التى تزعم وجود ربط بين رفع الدعوة وفوز النادى الزمالك بالدورى، قال محامى الفتاة، «احنا بنكن لنادى الزمالك واللاعبين كل الاحترام لأنه ناد عريق، أما بالنسبة إلى قضية إثبات النسب فهو أمر خاص بالمحكمة».

وأضاف إلى أن الضرر الواقع على السيدة متمثلًا فى استيلائه على ورقة الزواج العرفى بطريقة ما، وكانت بداية الزواج فى شهر مارس الماضى عندما أحضر لها ورقتين من المفترض أنهم منسوب صدورهم من محامى خاص به، وتمت الزيجة بدون شهود وعند معرفته بخبر حملها فى شهر 6 الماضى، نشبت مشادات ومفاوضات بينهما لم يصلوا فيها إلى اتفاق، ثم استولى على ورقتين الزواج خلسة، فلجأت لعمل محضر لإثبات حالة فى قسم الهرم وتم تحويلها للمستشفى لإثبات صحة حملها وتم تحريك الدعوة إلى محكمة الأسرة بالجيزة.
 

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