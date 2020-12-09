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بيان من شرطة مكة بشأن فيديو رجل وسيدة الأسانسير

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صورة من الفيديو
 
الأربعاء، 09-12-2020 08:29 م محمد فضل

أصدر المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بالسعودية، بيانًا بشأن فيديو أحدث ضجة في المملكة لرجل يعتدي على سيدة منتقبة أمام الأسانسير في أحد العمائر السكنية.
وقال المتحدث الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يعتدي على امرأة عند خروجها من مصعد بإحدى البنايات السكنية؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة جدة، من تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وأوضحت إجراءات الاستدلال الأولية أن المرأة التي ظهرت في الفيديو زوجة المواطن، وما حدث كان نتيجةً لخلاف عائلي بينهما، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لفرع النيابة العامة.
وكانت حالة من الصدمة والغضب انتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بسبب فيديو وثقته كاميرا مراقبة داخل عمارة سكنية بجدة، لهجوم غير أخلاقي لشاب على فتاة منتقبة فور نزولها من الأسانسير.
وحسب الفيديو، فقد خرجت الفتاة من الأسانسير في اللحظة التي نزل فيها الشاب مسرعا من على السلم، ثم قام بالإمساك بها قبل خروجها محاولا خلع ملابسها، وعندما فشل وهمت بالقيام من على الأرض طاردها مرة أخرى ونجح في نزع نقابها قبل أن يتدخل رجل وينقذها ويفر الجاني هاربًا.
وأحدث الفيديو موجة غضب كبيرة من النشطاء في المملكة، والذين طالبوا السلطات بسرعة ضبط المتهم وتوضيح ملابسات ما حدث، في الوقت الذي زعم البعض أنه طليقها وقال آخرون أنها محاولة للسرقة.
 

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