وفاء الرشيد تثير غضب السعوديين وعبدالرحمن بن مساعد يرد

السبت، 30-01-2021
02:11 م
المصريون
أثارت الكاتبة السعودية
الشهيرة وفاء الرشيد
، موجة غضب
بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في المملكة العربية السعودية
، بسبب تغريدة
نشرتها عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قبل أن تتراجع
وتحذفها وتعتذر.
وكتبت "الرشيد"، :" يكتب البايو الوطن خط
أحمر وهو بالبيت نايم بلا شغل ولا مشغلة وبالليل في الاستراحة يناقش مباراة الفيصل
مع التعاون! عالة على أهله والوطن".
وتسببت التغريدة في ردود فعل غاضبة من عدد من المغردين،
الذين ساقوها إلى شخصية معينة، الأمر الذي أجبرها على حذف التغريدة والاعتذار، حيث
قالت": غردت تغريدة ووجدت ردود فعل مستنكرة لمحتواها، ويعلم الله أنني لم أكن
أقصد ما فهم منها ولا الإساءة لأحد، خانني التعبير بلا مكابرة ولم أوفق في صياغتها،
وأعتذر لمن اعتقد أني اسأت إليه فهو ليس من طبعي أن اسيء لأحد و لا أجد في اعتذاري
هذا شيء اخجل منه.. وقد حذفتها بناء على ما سبق ذكره".
من جانبه أعاد الأمير عبد الرحمن بن مساعد، نشر اعتذارها
عبر حسابه على "تويتر"، وعلق بالقول :"اعتذار أراه صريحًا وشجاعًا لأننا
في الغالب يصعب علينا أن نعتذر بصراحة وبلا مكابرة حين نخطئ .. وكلنا معرض للخطأ وإلى
أن يخونه التعبير .. شكرًا د وفاء".