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بيان رسمي يكشف مفاجأة عن مشاجرة الشوم بأحد شواطئ الإسكندرية

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مشاجرة
الإثنين، 24-07-2023 12:55 م


أصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بيانًا لتوضيح واقعة الفيديوهات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مشاجرة بالشوم داخل مياه البحر، ما أثار قلق وغضب محبي الإسكندرية.

أوضح البيان أن المشاجرة نشبت يوم الجمعة الماضي بين عدد من رواد شاطئ جزيرة الدهب بالبوريفاج - وليس كما زعمت بعض المنصات وأدعت أنه على شاطئ ستانلي- لإظهار أن شواطئ الإسكندرية غير آمنة وتهديد سمعة شواطئنا- بحسب البيان.

 

وأشار إلى أن المشاجرة وقعت بسبب بعض التصرفات التي صدرت من بعض أفراد العائلتين – طرفي المشاجرة- وأخطر مفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف الجهات الأمنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ووصف البيان أن الاستجابة كانت فورية من الجهات الأمنية وجرى اصطحاب طرفي النزاع إلى قسم الشرطة المختص وتحرير محضر بالواقعة والتي انتهت بالتصالح بين أفراد العائلتين وإخراج الطرفين خارج الشاطئ للحفاظ على أمن وأمان الرواد.

 

وأضافت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن مفتشي الإدارة في الشاطئ مروا على جميع رواد الشاطئ لطمئنتهم واستكمال يومهم على البحر بشكل طبيعي.

 

ولفت البيان أن مثل تلك الأمور تقوم الإدارة بالسيطرة عليها بسرعة التواجد وحسن التصرف وهو ما تحلي به مفتشي الإدارة وإدارة الشاطئ التي لم يكن لها أي دخل بذلك الشجار، علما أن المشاجرة لم ينتج عنها أي إصابات للطرفين.

 

وأكد البيان أن مفتشو السياحة والمصايف متواجدون بصفة دائمة على الشواطئ وهناك تنسيق كامل بين محافظة الإسكندرية والأجهزة الأمنية للسيطرة وفرض الانضباط والأمان على الشواطئ وحماية الرواد.

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