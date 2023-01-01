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بماذا برر الشاب والفتاة فعلهما الفاضح أعلى كوبرى روض الفرج في التحقيقات؟

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الشاب والفتاة
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Teads
الأحد، 01-01-2023 10:14 ص

 

 

أجرت جهات التحقيق تحقيقًا مع الشاب والفتاة الذين ظهرا في مقطع فيديو أثناء ممارسته فعلا فاضحًا في الطريق العام، وإقدام الشاب على أفعال منافية للآداب مع الفتاة أعلى محور روض الفرج بمنطقة الخلفاوي.

 

القصة من البداية

 

لم يتردد صاحب الفيديو في نشره عبر صفحته لينتشر عبر "الجروبات" كالنار في الهشيم. سرعان ما تحول الشاب والفتاة إلى "تريند" وبات الكل يبحث عن هويتهما ومكان الواقعة وسط مطالبات بسرعة ضبطهما؛ منعًا لتكرار مثل تلك الأفعال.

 

24 ساعة احتاجها ضباط إدارة المساعدات الفنية بمديرية أمن القاهرة لتحديد هوية الشاب والفتاة ومكان تصوير الفيديو بل والوصول إلى مقطع آخر يندى له الجبين.

 

جهود البحث والتحري بينت أن الواقعة دارت أحداثها بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، كما تم تحديد الشاب والفتاة يقيمان بدائرة قسم شرطة الشرابية.

 

مأمورية ضبطت بطلي الفيديو الفاضح عقب تقنين الإجراءات وأقرا بصحة ارتكابهما الواقعة مبررين السبب بأنها "لحظة ضعف".

 

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