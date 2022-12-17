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دخلت الشقة فوجدت ابنتها في وضع مخل.. أول صور للفتاة قاتلة أمها رفقة صديقها

elaosboa73814
الفتاة وامها
Native
Teads
السبت، 17-12-2022 09:47 ص


مثلت الفتاة المتهمة بقتل والدتها بمساعدة صديقها ، جريمتها في مكان الواقعة بوجود حراسة أمنية مشددة ووكيل النيابة .

واعترفت فتاة بقتل والدتها بمساعدة صديقها بعدما دخلت المنزل ووجدتهما بالداخل وحدهما في وضع مخل بمنطقة حي الفيروز في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد .

وقالا إنهما خلال تنفيذ جريمتهما طلبت منهما الرحمة قائلة: سيبوني اتشاهد ونطقت بالشهادة 3 مرات، فرد المتهم صديق ابنتها قائلًا: كفايه عليكي كده، ووجه لها ضربة أودت بحياتها.
وتمكنت الأجهزة من ضبطهما ، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المعنية لتولي التحقيقات.
وكان مصدر كشف تفاصيل اعترافات ابنة مشرفة عمال بأحد المستشفيات في بورفؤاد بمحافظة بورسعيد وصديقها، في التهمة الموجهة إليهما بإنهاء حياة السيدة داخل منزلها بمنطقة حي الفيروز في مدينة بورفؤاد.

وأوضح المصدر أنه خلال التحقيقات اعترفت الفتاة وصدقيها أنهما أنهيا حياة والدتها، وذلك بعدما دخلت المنزل ووجدتهما بالداخل وحدهما، وقالا إنهما خلال تنفيذ جريمتهما طلبت منهما الرحمة قائلة: سيبوني اتشاهد ونطقت بالشهادة 3 مرات، فرد المتهم صديق ابنتها قائلًا: كفايه عليكي كده، ووجه لها ضربة أودت بحياتها.

وكشف المصدر، أن المتهمين حتى يتأكدا من موت السيدة قامت ابنتها بصب المياه الساخنة عليها، وتأكدا من أنها لقيت مصرعها، وحاولا إعداد شيكارة لإخفاء الجثة، إلا أن أمرهما انكشف، وتمكنت الأجهزة المعنية من ضبطهما.

وكان اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، تلق بلاغًا بمقتل داليا سمير الحوشي، مشرفة عمال بأحد المستشفيات ببورفؤاد، وتبلغ من العمر 42 عامًا، داخل منزلها بحي الفيروز بمدينة بورفؤاد.

وباشرت جهات التحقيق استكمال التحقيق من خلال الإستماع إلى أقوال شهود العيان، والتحفظ على الجثة بالمشرحة، والتحفظ على أجهزة التسجيل الخاصة بالكاميرات المتواجدة بالمكان.




 

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