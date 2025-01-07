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بلاغ جديد.. هل تلقي "شرطة أكتوبر" القبض على توفيق عكاشة؟

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الثلاثاء، 07-01-2025 03:40 ص

 

 

الإعلامي توفيق عكاشة يعود للواجهة من جديد، بلاغ ضده بقسم شرطة أول أكتوبر حوله إلى مشكو في حقه في تطور لأزمته السابقة مع أحد سكان الكمبوند محل سكنه بأكتوبر.

مطلع ديسمبر الماضي خرج "عكاشة" في فيديو ادعى إهمال ضابط بقسم الشرطة ذاته برغبته في تحرير محضر ضد جاره بدعوى تسجيل مكالمة بينهما دون إذنه.

وزارة الداخلية -وقتها- خرجت ببيان حاسم ردت فيه على مزاعم الإعلامي توفيق عكاشة، كاشفة تلقي نوبتجية قسم أول أكتوبر بلاغًا من موظف يتهم "عكاشة" بمنعه من دخول شقته واستيلائه على هاتفه لعدم سداده تكاليف الصيانة.

 

أفادت الوزارة بأنه تحرر محضر بالواقعة وأعاد الإعلامي الشهير الهاتف للساكن وغادر القسم وزوجته رافضًا الإدلاء بأي معلومات حول المحضر بخلاف روايته الكاذبة عبر الفيديو المنشور بحسابه الشخصي بموقع التدوينات "إكس".

 

ومع الأسبوع الأول في العام الجديد، تجدد الخلاف بين توفيق عكاشة وجاره الموظف بالمعاش، الأخير توجه إلى ديوان القسم للمرة الثانية في غضون شهر، متهمًا الإعلامي الشهير بمنعه من دخول شقته لذات السبب.

 

مأمور القسم حرر محضرًا بأقوال الشاكي وأحاله إلى النيابة العامة للتحقيق.

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