بـ«البدلة والبابيون».. صورة نادرة للمك سلمان تخطف أنظار الجميع

الأحد، 31-01-2021
10:28 ص
المصريون
تداول أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة
لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبدالعزيز، رفقة اثنين من الأمراء وقد
ارتدوا جميعًا "بدلة
وبابيون
"، في صورة تعكس فخامة مظهرهم، ما أشاد بها
النشطاء.
وعلق عليها موجهًا سؤالًا إلى صفحة "تاريخ آل
سعود"، قائلًا: "من الاثنين اللي مع الملك سلمان
الله يحفظه؟”.
من جانبه أعاد حساب
"تاريخ آل سعود"، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نشر
الصورة والكشف عن أسماء الأميرين اللذين ظهرا في الصورة مع الملك سلمان
بن عبد.
وعلق الحساب عليها بقوله: “الصورة تجمع الأمير ماجد ثم الأمير
فواز رحمهما الله ثم الملك سلمان
حفظه الله ورعاه”.