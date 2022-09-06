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بعد مشاركته في عزاء شقيقته.. علاء مبارك ينشر صورة مفاجئة لوالده مع الخطيب

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علاء مبارك ووالده
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الثلاثاء، 06-09-2022 12:06 م


نشر علاء مبارك نجل الرئيس الراحل، حسني مبارك، صورة تجمع والده مع لاعبي منتخب مصر، بينهم رئيس النادي الأهلي حاليا، محمود الخطيب، في أولمبياد لوس أنجلوس عام 1984.

وقال مبارك في تغريدة على موقع "تويتر": "ذكريات جميلة 1984 بمناسبة وصول منتخبنا الوطني أولمبياد لوس أنجلوس، الرئيس مبارك رحمة الله عليه مع نجوم منتخبنا الوطني الكابتن محمود خطيب شوقي غريب وإبراهيم يوسف".

ويعتبر الخطيب أحد أساطير كرة القدم في مصر عبر التاريخ. أما شوقي غريب فقد عرف بتوليه تدريب منتخبات الفئات السنية، مثل الأولمبي مؤخرا، وقد قاده في الأولمبياد الأخير الذي أقيم في العاصمة اليابانية طوكيو.

وفي وقت سابق، شارك علاء مبارك وشقيقه جمال، في تقديم واجب العزاء إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في وفاة شقيقته، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع.

وكانت شقيقة الخطيب قد توفيت الجمعة الماضي، وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير عقب صلاة عصر نفس اليوم.
شاهد التغريدة بالضغط هنا :
 

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