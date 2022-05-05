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بعد طلاقها مرتين.. رهف القحطاني «وذ نكهة» تضع شرطًا وحيدًا للزواج

رهف-القحطاني-شاص-2022
رهف القحطاني
Native
Teads
الخميس، 05-05-2022 12:18 م

كشفت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية رهف القحطاني المعروفة بـ"وذ نكهة"، شروطها للزواج من جديد، بعد فشل تجربتها في زيجتين سابقتين، مؤكدة أن المادة لا تفرق معها أو المهر فالمهم بالنسبة لها أن يكون رجلًا حقيقًا.
وجاء ذلك، ردًا على سؤال من أحد متابعيها، في فيديو بثته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، إذ علقت قائلة: "أنا فلوس عندي، مادة عندي، لكن أبغالي رجال، أنا ما لقيت الرجال اللي أتمناه".
وتابعت: "إذا على المادة ما يهمني، ما يكون ما عنده ولا شي بس على الأقل يقدر أنه ما يخليني أحتاج أحد بس ما يكون ملياردير، حتى المهر ما همني، كم يعطيني، بنات الرياييل ما يتشرطوا".
 

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