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بعد ضجة التسريبات.. فنان شهير يفاجئ الجميع بالاعتزال: ربنا يغفر لي

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علي يوسف وهند البلوشي
 
الأحد، 11-04-2021 04:04 م المصريون

بعد أيام من الضجة التي حدثت بعد تسريب صور له مع الفنانة الكويتية هند البلوشي، والتي خرجت لتؤكد زواجهما سرًا، وهو الأمر الذي نفاه وطلقها بالثلاث في فيديو "لايف"، فاجأ الفنان العراقي الشهير علي يوسف، الجميع بإعلان اعتزاله الفن، طالبًا العفو والمغفرة من الله.
وقال عبر حسابه على  موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" :" أعلن اعتزالي عن الفن والغناء واطلب من الله العفو والغفران".
وكان يوسف قد شكك فى عقد زواجه بالفنانة هند البلوشى  الذى نشره الإعلامى والفنان الكويتي أحمد السعدون، قائلا: "بشأن ما صرح به أحمد السعدون والمستندات اللي نشرها.. أنا إمبارح طلعت وأتكلم إنه ما في عقد زواج تم في تركيا لأنها تمنع تعدد الزوجات.. وأنا ما نكرت وقلت إنه كان في مشروع زواج ولكنه اتلغى".
وقرر على يوسف أن يغلق التعليقات عبر حسابه على انستجرام حتى لا يتعرض الى الانتقادات أو الهجوم الحاد من جانب متابعيه.
وكان على يوسف قد تعرض لحملة هجوم شرسة وانتقادات لاذعة، بسبب تشكيكه في الزواج من الفنانة الكويتية هند البلوشي وتطليقها، في بث مباشر أمام الجميع.
وكانت الفنانة الكويتية هند البلوشي، قد أعربت عن استيائها الشديد من قيام يوسف بإنكار زواجهما بشكل شرعي، مهددة بأنه في حال ثبوت أن عقد زواجهما مزور ستقاضيه بتهمة التزوير والنصب.
وقالت في مقطع فيديو لها عبر "إنستجرام": "كفاية يا علي يوسف كفاية يا ابن الأصول.. عقد الزواج اللي أنت تنكره وتقول إنه مو شرعي.. إذا كان كذلك فأنا سأقاضيك.. وراح أجي بغداد وأرفع عليك قضية تزوير ونصب واحتيال وقضية تشهير".
 

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