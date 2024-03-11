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بعد دفنه.. أشقاء حلمي بكر يطالبون بتشريح الجثمان

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حلمي بكر
الإثنين، 11-03-2024 11:49 ص

أصدر شقيقا الموسيقار الراحل حلمي بكر بيانا أمس الأحد طالبا فيه بتشريح جثمان شقيقهما لبيان وتحديد سبب وفاته.
وأعلنا كل من فتحي وسهير بكر، شقيقا الملحن الراحل في بيان رسمي تضامنهما التام مع نقابة المهن الموسيقية في بلاغها للنائب العام حول التحقيق في ملابسات وفاة شقيقهما، مؤكدين أن العائلة في تواصل مستمر لاتخاذ ما يلزم وتشريح الجثمان وإجراء أي تحاليل لبيان سبب الوفاة.
فيما نفى شقيقا بكر حدوث أي صلح بين هشام نجل شقيقهم المقيم فى أميركا وزوجة أبيه الراحل، مؤكدين أن ما تردد حول هذا الأمر محض افتراء، ولن يحدث أي تصالح لحين ظهور نتائج التحقيق.
وأكدا أن دم شقيقهما لن يذهب هدرًا مهما طالت إجراءات التقاضي.
وكانت حالة الجدل قد أثيرت حول ملابسات وفاة الموسيقار  حلمي بكر حيث أعلن مرتضى منصور، محامي نجل الموسيقار الراحل، تقديم بلاغ للنيابة للتحقيق في وفاة بكر.
واتهم هشام بكر نجل الراحل، زوجة أبيه وعائلتها بإخراج حلمي بكر من منزله في منطقة المهندسين، ونقله إلى منطقة ريفية في محافظة الشرقية، رغم مرضه.

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