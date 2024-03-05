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تقرير الطب الشرعي يكشف مفاجأة عن سبب وفاة حلمي بكر

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حلمي بكر
الثلاثاء، 05-03-2024 10:01 م

قال استشاري الأمراض الباطنية الطبيب محمد السبعاوي، إن التقرير الطبي للموسيقار الراحل حلمي بكر كشف أن صورة الدم بها نقص شديد في كرات الدم الحمراء، أدى إلى عدم تقبل خلايا الجسم للأكسجين بشكل صحيح، إضافة إلى وجود نوع من أنواع الفشل الكبدي ومشاكل في مجرى البول واعتلال في الكلى وتضخم في البروستاتا.
وأكمل السبعاوي أن الموسيقار حلمي بكر كان يعاني اضطرابا شديدا في الوعي نتيجة صدمة بسبب جفاف شديد في الجسم، وذلك بسبب عدم تعاونه، ورفضه تركيب القسطرة، ورفضه تركيب كانيولا مركزية لمتابعة الداخل والخارج من السوائل.
وأشار إلى أنه تم وضع صدادات الأدرينالين للموسيقار حلمي بكر، وعليه توقفت عضلة القلب، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي 3 مرات دون جدوى، وكان لديه مشاكل في السكر والضغط، وكان مصابا بفيروس في الكبد B / C، مما سبب مشكلة اعتلال كلوي مزمن نتج عنه ارتجاع في الكلي أدى إلى عدوى في الدم أدت بدورها إلى جفاف في الدم.

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