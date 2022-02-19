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بعد حكم حبسه.. توفيق عكاشة يعرض طاقم معالق للبيع: تم التحفظ على أموالي

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السبت، 19-02-2022 09:53 ص
طرح الإعلامي توفيق عكاشة، أحد أطقم تناول الطعام القيّمة لديه، للبيع بغرض الحصول على المال بسبب ضائقة مالية يمر بها، وذلك بعد صدور حكم بحبسه 3 أشهر لعدم دفع نفقة لصالح طليقته الإعلامية رضا الكرداوي.
وقال عكاشة، صاحب قناة الفراعين المغلقة حاليا، على حسابه بالفيس بوك: "للبيع طقم معلقة وشوكة وسكينة كامل ألباكا ألماني استنلس ستيل طلاء فضة كلاسيك قديم ولم يستعمل نهائي، السعر 20 ألف جنيه للجدية فقط على الخاص ونقبل التفاوض".
ورد عكاشة على تعليقات المتابعين، قائلا: "عرض البيع بدون هزار، وفيه زميلة طلبت شرائه بالفعل وأنا صرفت من أجل مصر من 2011 إلى 2013 أكثر من 36 مليون جنيه من حر مالي ثم تم وضع مالي بعد ذلك تحت التحفظ ودي قصة أنا لا أرغب في الحديث فيها".
وأضاف: "الآن قاعد في البيت بلا عمل وعارض كمان فرسة عربية للبيع والعملية نايمة خالص وبنصف سعرها وأزيدك من الشعر بيت والدتي عارضة أرض مساحتها 5 أفدنة للبيع منذ 7 أشهر ولم يأت مشتري الناس تيجي تتفرج وتمشي، وسعرهم أقل من أي سعر في المنطقة، وكمان مزروعين مانجو أكمل حضرتك أن أمي باعت دهب من دهبها علشان تستطيع العيش".

 

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