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بعد تفشي الوباء.. مصر تعلن عن شروط جديد لدخول أراضيها

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السبت، 22-01-2022 12:31 م

أعلنت الهيئة العامة للموانئ البحرية، في بيان لها اليوم السبت، تطبيق الاشتراطات والضوابط الجديدة التي أقرتها وزارة الصحة والسكان للدخول إلى مصر، عبر أقسام الحجر الصحي في المطارات والموانئ البحرية والمعابر البرية بداية من اليوم، وذلك تزامنًا مع المستجدات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.
وأوضح البيان أنه يشترط للدخول إلى مصر، الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، أو من هيئة الدواء المصرية، ومرور 14 يومًا على التطعيم بالجرعة الثانية بالنسبة للقاحات ذات الجرعتين، أو 14 يومًا على الأقل من التطعيم باللقاحات المقرر لها جرعة واحدة، قبل الوصول للأراضي المصرية.
وفى حال عدم وجود شهادة تفيد بتلقي اللقاح، يشترط أن يكون القادم للبلاد حائزًا على شهادة تفيد سلبيته لفيروس كورونا، من خلال الفحوصات المعتمدة من قبل وزارة الصحة والسكان «PCR- Antigen Rapid Test- ID NOW»، ويكون الفحص قبل الوصول إلى المنافذ المصرية بـ72 ساعة، ويستثنى الأطفال دون الـ12 عامًا، وفقا لما نقلته صحيفة الشروق المصرية.
وأكد البيان أنه جرى إيقاف العمل بإجراء تحليل الـID NOW COVID-19 test للقادمين من دول (جنوب إفريقيا، بوتسوانا، موزمبيق، ناميبيا، ليسوتو، زيمبابوى، واسواتينى)، وذلك طبقًا لتعليمات وزير الصحة.
وأضاف أنه في حال عدم مطابقة شهادة التطعيم، أو شهادة الفحص التي يحملها الراكب للضوابط المقررة، يجري إجراء اختبار Antigen Rapid Testللكشف عن فيروس كورونا، وفى حالة إيجابية الفحص بالنسبة لغير المصريين، يجري تأكيد الفحص المعملي باستخدام اختبار ID NOW.
وبالنسبة للقادمين عبر المطارات السياحية "شرم الشيخ، طابا، والغردقة، ومرسى علم، والأقصر، وأسوان"، يشترط أن يكون القادم حائزًا لشهادة التطعيم ضد فيروس كورونا طبقًا للشروط والضوابط العالمية، وفى حال عدم وجود شهادة تفيد تلقى اللقاح يشترط أن يكون حائزًا على شهادة تفيد سلبية الفحص لفيروس كورونا.
وفي حالة عدم مطابقة شهادة التطعيم، أو شهادة الفحص التي يحملها الراكب للضوابط المقررة يجري إجراء اختبار Antigen Rapid Testللكشف عن فيروس كورونا، وعند إيجابية الفحص يسمح للقادمين بالعزل الذاتي لمدة 5 أيام في فندق الإقامة مع إجراء فحص PCR في اليوم السادس، وفى حالة عدم وجود أعراض للمرض وجاءت نتيجة الـPCR سلبية يسمح لهم بإنهاء العزل، أما إذا كانت النتيجة إيجابية يستمر العزل فترة 5 أيام أخرى ثم يجري إنهاء العزل دون الحاجة لإجراء فحص آخر.
 

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